Отримати авто з-за кордону стало проблемою

Вартість імпортних старих автомобілів в Україні за останні тижні зросла, а терміни доставки з США і Південної Кореї - збільшилися, повідомляє UBR.

Серед причин, які називають опитані експерти, фігурують як економічні фактори, так і стихійні події.

"Полювання" за контейнерами

Південно-східну частину Сполучених Штатів Америки вразив ураган "Іда", що спричинив за собою людські жертви. Природа вплинула і на поставки популярних в Україні "битків" - терміни їх доставки збільшилися.

За словами директора компанії Automax Олександра Короля, на три-чотири дні машини довше доїжджають з аукціонів в портові термінали.

Однак основна проблема пов'язана з контейнеровозами.

"Китай дуже сильно готовий переплачувати за логістику... Вони вийшли з пандемії, пішло виробництво, пішли замовлення...", - зазначив він.

Економіка цієї країни після кризи, викликаної коронавірусом (Covid-19), відновлюється прискореними темпами. При середній вартості оренди контейнера в $3,5-4 тис., китайські виробники згодні платити в три-чотири рази більше. Іноді ставка доходить навіть до$ 16-18 тис./контейнер, поділився своїми спостереженнями Олександр Король.

Така "логістична війна" не могла не відбитися на поставках авто з США. За даними директора Automax, на Західному узбережжі США термінали забиті під зав'язку, автомобілі фізично нікуди ставити.

Учасники ринку іноді навіть розглядають варіанти з перевезення куплених автомобілів із Західного на Східне узбережжя. Ціна такої послуги доходить до $1,5-2 тис., що природним чином відбивається на кінцевій вартості авто в Україні.

Машини з "західних терміналів" дешевшають

Разом з цим через завантаженість терміналів ціни на машини і їх доставку через "західно-американський" напрямок помітно знизилися.

Якщо минулого тижня автомобіль коштував, скажімо, $12-13 тис., то на цій - вже $7-8 тис., розповів Олександр Король. Однак незважаючи на перераховані негативні фактори, імпорт старих легковиків з США не вичерпується.

Правда, якщо раніше українським покупцям доводилося чекати автомобіль з-за океану шість-вісім тижнів, то тепер цей термін збільшився до 10-12 тижнів.

"Ринок виріс дуже сильно", - констатував експерт.

За його словами, деякі моделі - наприклад, Volkswagen Passat - вже вигідніше купувати в Україні, ніж очікувати з-за кордону.

В Азії - теж туго

Експерт авторинку Анатолій Ноздрічкін серед основних причин дефіциту і подорожчання контейнерних перевезень також називає пожвавлення китайської економіки.

Глобальні процеси відбилися і на українських покупцях, і на учасниках ринку.

Якщо раніше продавці виставляли ціни, наприклад, на рівні $15 тис., то зараз - вже $15,5-16 тис. При цьому заробіток продавців зменшився на 3-4%, зазначив він.

За його спостереженнями, мінімальні затримки при відправленні авто з США в даний час складають два тижні. Їх потрібно додати до середнього тримісячного терміну очікування авто з-за океану.

Хоча, зазначив він, є і прискорений варіант - через німецький порт "Бремерхафен" і звідти автовозом в Україну. Такий маршрут займає 15-16 днів.

Заганяють авто прямо на палубу

Всі перераховані вище негативні тенденції торкнулися і азіатського напрямку.

В якості альтернативи контейнерним перевезенням, що подорожчали, в Південній Кореї активізувалася компанія Roro. Вона серед іншого пропонує перевезення легкових автомобілів на палубі корабля, а не в контейнерах (місткість якого складає, умовно, від двох великих джипів до чотирьох-п'яти автомобілів поменше).

Такий варіант не підходить для транспортування старих авто з США, зазначив Олександр Король.

"На палубі можуть їхати тільки ті машини, які цілі, які заїжджають-виїжджають своїм ходом. А 95% "американців" - биті, їх фізично неможливо на палубу поставити", - підкреслив він.

За його словами, згадані негативні тенденції поки не викликали подорожчання на місцевому ринку.

"Ціни можуть вирости на дорогі машини, не "биті", не "Америку"...", - припустив директор Automax.

Нормалізації ситуації з контейнерними перевезеннями він очікує не раніше весни наступного року.

Середній чек за готовий автомобіль зараз коливається в межах $10-15 тис.

У кого все добре з доставкою

На сегменті нових автомобілів глобальні пертурбації не зробили помітного впливу. З їх доставкою в Україну "немає ніяких проблем", заявив гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

"У цьому році буде продано 100 тис. авто. Якби не дефіцит мікрочипів і напівпровідників, то, думаю, ми б і 150 тис. "взяли", - спрогнозував він.

Ряд автокомпаній оголосив плани по скороченню виробництва в зв'язку з дефіцитом комплектуючих. Наприклад, повідомив експерт Анатолій Ноздрічкін, такі заяви прозвучали з боку таких грандів індустрії, як Toyota, General Motors і ряду інших.