Нова пошта і DHL попередили про можливий колапс

Без документів отримати посилку в Україні буде не можна. Днями фінансовий парламентський комітет затвердив законопроект, в якому містяться нові вимоги до одержувачів: при вручення поштових замовлень потрібно буде надавати операторам копію паспорта та ідентифікаційного коду (ІПН), повідомляє UBR.

Поштові оператори відразу ж переполошилися і попередили, що в разі схвалення цієї ініціативи на ринку станеться "колапс".

Автори законопроекту стверджують, що документ удосконалить, прискорить і підвищить ефективність митного контролю та оформлення товарів, які пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Іншими словами, народні обранці намагаються таким чином жорсткіше боротися з контрабандою.

Законопроект також повинен створити умови для здешевлення і полегшення адміністрування та обліку відправлень шляхом впровадження е-реєстрів міжнародних поштових та швидких відправлень, дані для яких будуть подавати оператори і експрес-перевізники для декларування переміщуваних товарів.

Гендиректор DHL Express в Україні Вадим Сидорук висловив упевненість, що Рада таки ухвалить законопроекти вже днями. В такому випадку оператори будуть писати звернення безпосередньо президенту Зеленському, який повинен буде ще поставити на документі свій підпис.

Поштомати закриють, набіжать черги

Оператори підняли паніку і заявили, що депутати "воюють з вітряками". Справа в тому, що в Україні контрабанда надходить не через посилки і операторів, а в інший спосіб - через кордон, наприклад, за допомогою фур, лазів і т.д.

"Через поштових та експрес-операторів контрабанда не надходить. Це неможливо. Вони - "білі" компанії з е-реєстрами, які подаються в митницю. Плюс, при експрес-доставці немає можливості якимось чином провести вантаж, який не буде задекларовано або не оформлений", - пояснює директор Nova Poshta Global Юрій Беневітський.

А ось на кордоні перевіз контрабанди - системна робота з величезними партіями. Ця "індустрія" існує, за словами Беневітського, вже 30 років. Іноді в одиничних випадках у митників виникали підозри, що експрес-оператори провезли контрабанду, але в кінцевому рахунку ці здогади "не підтверджувалися".

У всякому разі оператори чітко попередили - покупці (як громадяни, так і компанії) не зможуть отримувати закордонні посилки через абонентські скриньки в своїх будинках або поштомати. У відділеннях по всій країні люди почнуть товпитися в чергах, оскільки збільшиться час видачі конкретного замовлення.

Фактично система доставки буде паралізована по всій країні у всіх операторів доставки - як пошти, так і експрес-вантажів. Словом, постраждають лише клієнти, які замовляють на міжнародних онлайн-майданчиках товари для себе.

Поштовики не готові до збору даних

Учасники ринку додають, що коли клієнти купують товар на AliExpress, Amazon або іншому майданчику, у них не запитують копії паспорту або ідентифікаційного коду, так як це незаконно. Плюс до всього, сьогодні жодна логістична компанія в Україні не готова ні до збору, ні до верифікації таких даних.

"Якщо ми почнемо збирати ці дані, то питання: як ми будемо це верифікувати? У нас мільйони посилок на місяць. Як зібрати зі стількох людей паспортні дані? І як перевірити, що це саме ті люди? Верифікація проходить на моменті покупки, а не при доставці або митному оформленні", - стверджує Юрій Беневітський.

Саме так працює індустрія електронної комерції. І ніяк по-іншому, додає експерт. Наприклад, на Amazon покупець спочатку реєструється. І тільки потім отримує можливість щось купити. На AliExpress - та ж історія. В Україні ж поява таких норм загрожує накопиченням у операторів критичного обсягу вантажів.

Директор Nova Poshta Global переконаний, що новий закон просто-напросто відбере в українців можливість скуповуватися на міжнародних e-commerce майданчиках. А з обробкою вантажів і їх видачею оператори просто не встигатимуть.

Гендиректор DHL Express Сидорук, в свою чергу, додає, що з клієнтами ще треба буде підписати угоду на обробку особистих даних.

Він звернув увагу, що в такому випадку операторам доведеться істотно нарощувати штат, нести збитки, а також серйозно збільшувати розміри митних складів.

"Люди повинні будуть надавати фотокопії паспортів та ІПН, з одержувачем потрібно підписати дозвіл на використання його даних. Число людей, які б займалися обробкою інформації, має бути величезним. Хочуть ще ввести е-реєстри, де інформація буде підтягуватися по імені. Але як?" - запитує він.

Наприклад, пояснює Вадим Сидорук, одержувач - умовний Іваненко Іван Іванович. Але людей з таким ім'ям в Україні сила-силенна. Ось і виникає питання, яким чином система буде визначати, що це саме той одержувач, який потрібен. В автоматичному режимі система не запрацює. Для збору і обробки даних потрібні "живі" робочі руки.