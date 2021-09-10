Данія перша в ЄС скасувала всі COVID-обмеження

У п'ятницю, 10 вересня, Данія перша в Європейському Союзі скасовує всі обмеження, введені через пандемію коронавірусу (COVID-19). Такий крок схвалили органи охорони здоров'я ще наприкінці серпня, повідомляє Обозреватель.

Медики говорили, що коронавірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високі показники вакцинації та низький рівень серйозних захворювань і смертей.

"Вакцини і величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу – це основа того, чому ми стаємо сильнішими" , – сказав міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке.

Тепер у Данії більше не будуть вимагати COVID-пропуск для входу в ресторани, спортивні центри або нічні клуби. Також діти більше не будуть автоматично відправлятися додому, якщо вони вступлять у тісний контакт із зараженим коронавірусом. Люди можуть знову повернутися в офіс на роботу, а школи відкриті. Відзначається, що на карантин відправляються тільки інфіковані.

Додамо, що в Данії з 13 серпня було дозволено перебувати в громадському транспорті без маски.

У країні повністю вакцинували майже три чверті дорослого населення, а показники госпіталізації від COVID-19 низькі.

Станом на 10 вересня в Данії коронавірусом захворіли понад 350 тисяч осіб, померли від хвороби понад 2,6 тисяч пацієнтів.