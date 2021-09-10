Голова КНР прокоментував протистояння Китаю і США

Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній бесіді з президентом США Джо Байденом заявив, що існуючі проблеми у відносинах між двома країнами не відповідають корінним інтересам як двох країн, так і світової спільноти, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сі Цзіньпін зазначив, що протягом певного періоду політика, що проводиться Сполученими Штатами щодо Китаю, викликала серйозні труднощі в китайсько-американських відносинах, що не відповідає фундаментальним інтересам двох народів і загальним інтересам усіх країн світу" , - йдеться в повідомленні про бесіду на сайті МЗС КНР.

Китайський керівник зазначив, що від того, чи зможуть Китай і Сполучені Штати налагодити відносини один з одним, "залежить майбутня доля світу". Водночас конфронтація між ними призведе до того, що постраждають і вони самі, і весь світ.

Сі Цзіньпін сказав, що Китай і США "на основі поваги основних проблем один одного" можуть співпрацювати в питаннях зміни клімату, профілактики епідемій і боротьби з ними, відновлення економіки, а також з основних міжнародних і регіональних питань.

Сторони "погодилися з тим, що поглиблене спілкування між главами держав Китаю та Сполучених Штатів щодо двосторонніх відносин і основних міжнародних питань дуже важливо для правильного розвитку китайсько-американських відносин".

Вони домовилися продовжувати підтримувати регулярні контакти, а також доручать активізувати роботу і продовжити широкий діалог на робочому рівні, "щоб створити умови для поступального розвитку китайсько-американських відносин".

Раніше про розмову повідомив Білий дім США. У повідомленні зазначалося, що лідери двох країн торкнулися питання конкуренції між США і Китаєм, а також питання запобігання її переростання в конфлікт.