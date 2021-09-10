Голова КНР прокоментував протистояння Китаю і США
Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній бесіді з президентом США Джо Байденом заявив, що існуючі проблеми у відносинах між двома країнами не відповідають корінним інтересам як двох країн, так і світової спільноти, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сі Цзіньпін зазначив, що протягом певного періоду політика, що проводиться Сполученими Штатами щодо Китаю, викликала серйозні труднощі в китайсько-американських відносинах, що не відповідає фундаментальним інтересам двох народів і загальним інтересам усіх країн світу", - йдеться в повідомленні про бесіду на сайті МЗС КНР.
Китайський керівник зазначив, що від того, чи зможуть Китай і Сполучені Штати налагодити відносини один з одним,
"залежить майбутня доля світу". Водночас конфронтація між ними призведе до того, що постраждають і вони самі, і весь світ.
Сі Цзіньпін сказав, що Китай і США
"на основі поваги основних проблем один одного" можуть співпрацювати в питаннях зміни клімату, профілактики епідемій і боротьби з ними, відновлення економіки, а також з основних міжнародних і регіональних питань.
Сторони
"погодилися з тим, що поглиблене спілкування між главами держав Китаю та Сполучених Штатів щодо двосторонніх відносин і основних міжнародних питань дуже важливо для правильного розвитку китайсько-американських відносин".
Вони домовилися продовжувати підтримувати регулярні контакти, а також доручать активізувати роботу і продовжити широкий діалог на робочому рівні,
"щоб створити умови для поступального розвитку китайсько-американських відносин".
Раніше про розмову повідомив Білий дім США. У повідомленні зазначалося, що лідери двох країн торкнулися питання конкуренції між США і Китаєм, а також питання запобігання її переростання в конфлікт.