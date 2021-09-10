Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Рішення підвищити облікову ставку, прийняте вчора Правлінням Національного банку, відкриває перспективи для продовження подальшого зміцнення національної валюти.

Міжбанківський валютний ринок вчора вже відреагував на це рішення продовженням зниження котирувань. Нацбанку довелося провести «загороджувальну» інтервенцію з купівлі валюти, щоб стримати темпи падіння долара. Але сьогодні процес може продовжитися. Котирування безготівкового долара продовжать зниження в напрямку річних мінімумів, і тільки від Національного банку буде залежати, як сильно сьогодні подешевшає долар. Регулятор буде пильно спостерігати за ситуацією на ринку і своїми інтервенціями управляти швидкістю зміцнення гривні.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,65/26,73 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в столиці в четвер знизилася на 10 копійок: вранці його продавали по 26,88 гривень, вдень - вже по 26,82, а до вечора цінник опустили до 26,78 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,78-26,80 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Є всі передумови очікувати, що готівковий «американець» сьогодні ще подешевшає.

Євро на ринку FOREX в четвер коливався в межах 1,1803- 1,1840 долара, скоректувавшись після зниження в першій половині тижня. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 1,1818-1,1832. Готівковий євро в четвер подешевшав ще на 10 копійок: вранці його продавали по 31,69-31,70 гривень, а ввечері - по 31,59-31,60 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,60-31,62 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Імовірність, що євро продовжить дешевшати, досить висока.

Російський рубль в четвер виріс майже до 72,80 рублів за долар, скориставшись черговим стрибком світових цін на нафту. Вранці п'ятниці він торгується в діапазоні 72,75-73,00 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці вчора продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. Сьогодні ціна готівкової російської валюти залишиться такою ж.