Данілов заявив про готовність армії звільнити Донецьк

Українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде наказ верховного головнокомандувача, заявив в ефірі телеканалу 1+1 секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Ліга.net.

За словами Данілова, українська армія може виконати будь-яке завдання. Він зазначив операцію з евакуації з Афганістану, яку виконали українські військові, її "жодна країна світу не могла виконати".