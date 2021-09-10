Данілов заявив про готовність армії звільнити Донецьк
Українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде наказ верховного головнокомандувача, заявив в ефірі телеканалу 1+1 секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Ліга.net.
За словами Данілова, українська армія може виконати будь-яке завдання. Він зазначив операцію з евакуації з Афганістану, яку виконали українські військові, її
"жодна країна світу не могла виконати".
"Сьогодні, якщо верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк, Луганськ – вони можуть це зробити, але що робити з тими десятками, сотнями тисяч осіб, які при цьому можуть загинути. Хто за це буде нести відповідальність", – заявив Данілов.