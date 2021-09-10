Данілов заявив про готовність армії звільнити Донецьк

Данілов заявив про готовність армії звільнити Донецьк
Фото: sluga-narodu.com

Українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде наказ верховного головнокомандувача, заявив в ефірі телеканалу 1+1 секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Ліга.net.

За словами Данілова, українська армія може виконати будь-яке завдання. Він зазначив операцію з евакуації з Афганістану, яку виконали українські військові, її "жодна країна світу не могла виконати".

"Сьогодні, якщо верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк, Луганськ – вони можуть це зробити, але що робити з тими десятками, сотнями тисяч осіб, які при цьому можуть загинути. Хто за це буде нести відповідальність", – заявив Данілов.
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