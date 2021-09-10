ЄС оновив список країн, звідки дозволений в'їзд

Європейський союз ухвалив рішення про виключення Албанії, Сербії, Вірменії та ще кількох країн зі списку, громадяни яких можуть подорожувати до блоку країн без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом, повідомляє Європейська правда.

"Після огляду відповідно до рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень та територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, до списку був доданий Уругвай, а Албанія, Вірменія, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Японія та Сербія були вилучені зі списку" , - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Як зазначається, це рішення не шкодить можливості держав-членів скасувати тимчасове обмеження на несуттєві поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників.

Наразі у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, лишається 13 країн, зокрема Україна.