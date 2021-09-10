Як дефіцит мікрочіпів відбився на авторинку України

Світовий автомобільний ринок страждає від дефіциту мікрочіпів і напівпровідників. Автомобільні гіганти зупиняють свої заводи, тимчасово скорочують модельний ряд і збільшують терміни поставок замовлених у виробництво моделей, повідомляє Autoconsulting.

Зрозуміло, що завдяки наявності складів у наших імпортерів, в Україні до пори до часу все це не відчувалося. Або відчувалося не так гостро, як в країнах ЄС. Проте, наслідки глобального дефіциту вже проявляються і у нас.

Як повідомили в прес-службі компанії "Єврокар", до липня материнської ŠKODA AUTO вдавалося мінімізувати виробничі втрати через брак мікросхем і, в цілому, витримувати терміни по поставкам. Однак, недавні спалахи COVID-19 в Азії, зокрема, в Малайзії, змушують виробників напівпровідників знову зупиняти роботу підприємств. Це призвело до коригування виробництва автомобілів в масштабах всієї галузі і торкнулося ŠKODA AUTO. В даний час тижневий обсяг виробництва скорочено, відповідно до кількості доступних компонентів. Це означає, що деякі з автомобілів, замовлені клієнтами, будуть поставлені з запізненням. Це стосується і України.

Як дефіцит мікрочіпів вже відбився на цінах і постачання авто в Україну - мікрочіп

За інформацією, яку сайт отримав з прес-служби компанії "АВТ Баварія Україна", тут по ряду моделей BMW і Mini вже є перебої з поставками. В цілому, плани щодо поставок зсуваються від одного до декількох місяців.

Як повідомили в прес-службі компанії «Порше Україна», в третьому кварталі дефіцит напівпровідників став помітніше впливати на наявність деяких опцій в автомобілях. Це, відповідно, призводить до затримки в постачаннях моделей брендів Volkswagen, SEAT і CUPRA. У бренду Audi спостерігається швидше дефіцит складу через підвищений попит на автомобілі преміум-сегмента, за рахунок загальної ситуації на ринку.

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Дефіцит напівпровідників впливає на виробництво і поставку автомобілів в масштабах всієї галузі, але в пріоритеті Концерну VW звести до мінімуму наслідки глобальної ситуації. І "Порше Україна", і заводи-виробники намагаються задовольнити попит і очікування своїх клієнтів.

У той же час, в прес-службі компанії "Ніссан Мотор Україна" повідомили, що Nissan в Україні поки не торкнулася дана проблема. Автомобілі є в наявності, а проблем з поставками поки немає. Тому, чергову новинку - абсолютно новий Nissan Qashqai, як і планували, у нас презентують цієї осені.

Як дефіцит мікрочіпів вже відбився на цінах і постачання авто в Україну - мікрочіп

За інформацією з прес-служби компанії "Рено Україна" дефіцит напівпровідників і мікрочіпів не став критичним для марки на нашому ринку. Можуть бути якісь питання з поставками автомобілів Renault точкового характеру. В цілому, ситуація під контролем і моніториться постійно.

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Чи буде дефіцит авто і зростання цін

На питання, чи здатні існуючі затримки з поставками створити дефіцит нових автомобілів в Україні, однозначної відповіді у імпортерів немає.

У прес-службі компанії "Єврокар" повідомили, що кількість недопоставлених авто безпосередньо залежатиме від наявності комплектуючих у виробника. В даний час дефіцит автомобілів немає, але термін поставки збільшений по всіх моделях Skoda. Що стосується зростання цін, то в прес-службі на даний момент очікують, що до кінця року буде стандартний прайс-лист.

Як дефіцит мікрочіпів вже відбився на цінах і постачання авто в Україну - мікрочіп

У прес-службі "Ніссан Мотор Україна" повідомили, що на даний момент на зміну цін на автомобілі Nissan в Україні впливають тільки курси валют і кон'юнктура ринку. У компанії уважно стежать за ситуацією з напівпровідниками і відзначають підвищення цін виробниками напівпровідників на свою продукцію. І тут не виключають, що це, в свою чергу, може спричинити за собою і збільшення вартості самих автомобілів.

У прес-службі "АВТ Баварія Україна" повідомили, що дефіцит автомобілів вже є. І тут не заперечують можливість подорожчання якихось моделей BMW і Mini.

Як дефіцит мікрочіпів вже відбився на цінах і постачання авто в Україну - мікрочіп

Прес-служба компанії "Порше Україна" не відкидає дефіцит тих моделей, які користуються найбільшим попитом. Це, наприклад, у Audi лінійка Q-моделей, у Volkswagen - моделі SUV-сегмента. Також тут говорять про ймовірність незначного подорожчання автомобілів через підвищення вартості на виробничу сировину. На даному етапі в компанії намагаються максимально нівелювати такі тенденції, щоб задовольнити попит своїх клієнтів.

Як дефіцит мікрочіпів вже відбився на цінах і постачання авто в Україну - мікрочіп

Коли все нормалізується

Схоже, що це непросте питання. Хтось із виробників каже, що дефіцит мікрочіпів вдасться побороти не раніше, ніж в 2023-му. Хтось - що є надії на нормалізацію ситуації вже у 2022-му. У будь-якому випадку, це відбудеться не так скоро, як хотілося б.

У прес-службі компанії "Єврокар" прогнозують, що поставки авто в Україну нормалізуються в першому кварталі 2022 року. Тут не бачать передумов до того, щоб все стабілізувалося до кінця нинішнього року.

Як дефіцит мікрочіпів вже відбився на цінах і постачання авто в Україну - мікрочіп

У прес-службі "АВТ Баварія Україна" вважають, що поставки нормалізуються не раніше 3-4 кв. 2022 р

За інформацією з прес-службі компанії "Порше Україна", завод-виробник усіма силами намагається мінімізувати наслідки глобальної нестачі напівпровідників для своїх клієнтів і планує залучити додаткові робочі потужності. Тому, тут сподіваються на швидке відновлення звичайного графіка. Трохи додає оптимізму і те, що не дивлячись на затримки поставок нових автомобілів, в компанії не змінюють початковий прогноз обсягу українського ринку на 2021-й рік.

Як дефіцит мікрочіпів вже відбився на цінах і постачання авто в Україну - мікрочіп

Ось так глобальний дефіцит мікрочіпів вже впливає на український авторинок. Сайт продовжить стежити за ситуацією і оперативно інформуватиме наших читачів.

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