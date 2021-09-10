Як дефіцит мікрочіпів відбився на авторинку України

Світовий автомобільний ринок страждає від дефіциту мікрочіпів і напівпровідників. Автомобільні гіганти зупиняють свої заводи, тимчасово скорочують модельний ряд і збільшують терміни поставок замовлених у виробництво моделей, повідомляє Autoconsulting.

Зрозуміло, що завдяки наявності складів у наших імпортерів, в Україні до пори до часу все це не відчувалося. Або відчувалося не так гостро, як в країнах ЄС. Проте, наслідки глобального дефіциту вже проявляються і у нас.

Як повідомили в прес-службі компанії "Єврокар", до липня материнської ŠKODA AUTO вдавалося мінімізувати виробничі втрати через брак мікросхем і, в цілому, витримувати терміни по поставкам. Однак, недавні спалахи COVID-19 в Азії, зокрема, в Малайзії, змушують виробників напівпровідників знову зупиняти роботу підприємств. Це призвело до коригування виробництва автомобілів в масштабах всієї галузі і торкнулося ŠKODA AUTO. В даний час тижневий обсяг виробництва скорочено, відповідно до кількості доступних компонентів. Це означає, що деякі з автомобілів, замовлені клієнтами, будуть поставлені з запізненням. Це стосується і України.

За інформацією, яку сайт отримав з прес-служби компанії "АВТ Баварія Україна", тут по ряду моделей BMW і Mini вже є перебої з поставками. В цілому, плани щодо поставок зсуваються від одного до декількох місяців.

Як повідомили в прес-службі компанії «Порше Україна», в третьому кварталі дефіцит напівпровідників став помітніше впливати на наявність деяких опцій в автомобілях. Це, відповідно, призводить до затримки в постачаннях моделей брендів Volkswagen, SEAT і CUPRA. У бренду Audi спостерігається швидше дефіцит складу через підвищений попит на автомобілі преміум-сегмента, за рахунок загальної ситуації на ринку.

Дефіцит напівпровідників впливає на виробництво і поставку автомобілів в масштабах всієї галузі, але в пріоритеті Концерну VW звести до мінімуму наслідки глобальної ситуації. І "Порше Україна", і заводи-виробники намагаються задовольнити попит і очікування своїх клієнтів.

У той же час, в прес-службі компанії "Ніссан Мотор Україна" повідомили, що Nissan в Україні поки не торкнулася дана проблема. Автомобілі є в наявності, а проблем з поставками поки немає. Тому, чергову новинку - абсолютно новий Nissan Qashqai, як і планували, у нас презентують цієї осені.

За інформацією з прес-служби компанії "Рено Україна" дефіцит напівпровідників і мікрочіпів не став критичним для марки на нашому ринку. Можуть бути якісь питання з поставками автомобілів Renault точкового характеру. В цілому, ситуація під контролем і моніториться постійно.

Чи буде дефіцит авто і зростання цін

На питання, чи здатні існуючі затримки з поставками створити дефіцит нових автомобілів в Україні, однозначної відповіді у імпортерів немає.

У прес-службі компанії "Єврокар" повідомили, що кількість недопоставлених авто безпосередньо залежатиме від наявності комплектуючих у виробника. В даний час дефіцит автомобілів немає, але термін поставки збільшений по всіх моделях Skoda. Що стосується зростання цін, то в прес-службі на даний момент очікують, що до кінця року буде стандартний прайс-лист.

У прес-службі "Ніссан Мотор Україна" повідомили, що на даний момент на зміну цін на автомобілі Nissan в Україні впливають тільки курси валют і кон'юнктура ринку. У компанії уважно стежать за ситуацією з напівпровідниками і відзначають підвищення цін виробниками напівпровідників на свою продукцію. І тут не виключають, що це, в свою чергу, може спричинити за собою і збільшення вартості самих автомобілів.

У прес-службі "АВТ Баварія Україна" повідомили, що дефіцит автомобілів вже є. І тут не заперечують можливість подорожчання якихось моделей BMW і Mini.

Прес-служба компанії "Порше Україна" не відкидає дефіцит тих моделей, які користуються найбільшим попитом. Це, наприклад, у Audi лінійка Q-моделей, у Volkswagen - моделі SUV-сегмента. Також тут говорять про ймовірність незначного подорожчання автомобілів через підвищення вартості на виробничу сировину. На даному етапі в компанії намагаються максимально нівелювати такі тенденції, щоб задовольнити попит своїх клієнтів.

Коли все нормалізується

Схоже, що це непросте питання. Хтось із виробників каже, що дефіцит мікрочіпів вдасться побороти не раніше, ніж в 2023-му. Хтось - що є надії на нормалізацію ситуації вже у 2022-му. У будь-якому випадку, це відбудеться не так скоро, як хотілося б.

У прес-службі компанії "Єврокар" прогнозують, що поставки авто в Україну нормалізуються в першому кварталі 2022 року. Тут не бачать передумов до того, щоб все стабілізувалося до кінця нинішнього року.

У прес-службі "АВТ Баварія Україна" вважають, що поставки нормалізуються не раніше 3-4 кв. 2022 р

За інформацією з прес-службі компанії "Порше Україна", завод-виробник усіма силами намагається мінімізувати наслідки глобальної нестачі напівпровідників для своїх клієнтів і планує залучити додаткові робочі потужності. Тому, тут сподіваються на швидке відновлення звичайного графіка. Трохи додає оптимізму і те, що не дивлячись на затримки поставок нових автомобілів, в компанії не змінюють початковий прогноз обсягу українського ринку на 2021-й рік.

Ось так глобальний дефіцит мікрочіпів вже впливає на український авторинок. Сайт продовжить стежити за ситуацією і оперативно інформуватиме наших читачів.