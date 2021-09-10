У РНБО прокоментували союзні домовленості Путіна і Лукашенка
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна усвідомлює загрози домовленостей президента Російської Федерації Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, однак поки "все під контролем", повідомляє Кореспондент.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "1 + 1".
Глава РНБО зазначив, що "братання" Білорусі та Росії триває вже не перший рік, а Лукашенко "починає новий період єднання з РФ".
"Ми розуміємо, що Путін має бажання захопити собі Білорусь, але зрозуміло, що мова не йде ні про які братні відносини", - підкреслив Данилов.
Секретар РНБО підкреслив, що дане "братання" не є новим викликом для України.
"Ми чітко усвідомлюємо, які загрози у нас є з боку Білорусі і Росії. Ми цим питанням займаємося не тільки сьогодні, а ще з першого дня як тільки президент призначив мене на посаду", - пояснив Данилов.
Він підкреслив, що зараз "все під контролем".