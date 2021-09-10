У РНБО прокоментували союзні домовленості Путіна і Лукашенка

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна усвідомлює загрози домовленостей президента Російської Федерації Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, однак поки "все під контролем", повідомляє Кореспондент.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1 + 1".

Глава РНБО зазначив, що "братання" Білорусі та Росії триває вже не перший рік, а Лукашенко "починає новий період єднання з РФ".

"Ми розуміємо, що Путін має бажання захопити собі Білорусь, але зрозуміло, що мова не йде ні про які братні відносини" , - підкреслив Данилов.

Секретар РНБО підкреслив, що дане "братання" не є новим викликом для України.

"Ми чітко усвідомлюємо, які загрози у нас є з боку Білорусі і Росії. Ми цим питанням займаємося не тільки сьогодні, а ще з першого дня як тільки президент призначив мене на посаду" , - пояснив Данилов.

Він підкреслив, що зараз "все під контролем".