Топ-6 продуктів, які покращують сон
Є продукти, які можуть допомогти заснути. Але це не означає, що їх потрібно їсти постійно і у величезній кількості, повідомляє РБК-Украина.
Списком продуктів для хорошого сну поділилася відома тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська у своєму Instagram.
Продукти, що покращують сон:
Волоський горіх
Волоський горіх - багате джерело триптофану, амінокислоти, що сприяє виробленню необхідного для здорового сну рівня серотоніну і мелатоніну (ці гормони відповідають за наші біологічний годинник і почуття часу). Саме ці дві речовини допомагають нормалізації добових ритмів, швидкому засипанню і міцному сну.
Мигдаль
Мигдаль багатий магнієм. А згідно з дослідженнями, низький рівень цієї речовини заважає швидко заснути.
Латук
Один з найпопулярніших компонентів легких салатів, латук є незамінним помічником у боротьбі з безсонням. Вся справа в багатому вмісті лактукаріума - речовини, що за дією нагадує заспокійливе. Латук, до речі, можна не тільки їсти, але і заварювати: для приготування "салатного" чаю необхідно залити гарячою водою чотири великих листа і настоювати протягом 15 хвилин. А для того щоб напій вийшов більш приємним на смак, можна додати в нього трохи м'яти.
Креветки
Ще одне безцінне джерело триптофану - креветки, як би дивно це не звучало. Вагомий привід порадувати себе морськими делікатесами на ніч.
Тунець і лосось
Риба, а особливо тунець і лосось, вкрай багаті вітаміном В6, який бере найактивнішу участь у виробленні мелатоніну і серотоніну. До речі, серед інших продуктів, звідки можна отримати цей вітамін, - часник (виключно свіжий) і фісташки.
Ромашковий чай
Ромашковий чай - це перший засіб, який рекомендують при безсонні. І неспроста: одна чашка ароматного відвару підіймати рівень гліцину, що, своєю чергою м'яко заспокоює нерви та знімає м'язову напругу.
Автор: Марина Настевич