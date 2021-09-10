"Це червоне світло для людства" – генсек ООН про звіт про глобальне потепління

Зовсім нещодавно у вчених з’явилася можливість впевнено прогнозувати зміни клімату по регіонах, новини далеко не тішать. Екологи у паніці, а всесвітні організації захисту довкілля закликають негайно припинити або навіть на законодавчому рівні заборонити спалювати вугілля й обмежувати будь-які інші джерела шкідливого парникового газу, повідомляє Обозреватель.

Згідно з цими прогнозами, в Україні, наприклад, сніг узимку стане справжнім святом, якщо взагалі не байкою, яку ви будете розповідати своїм внукам. Середня температура буде -5°C. А от Крим та Одесса перетворяться на лакшері-курорти з пальмами, оливковими деревами та садами апельсинів. Якщо ви гадаєте, що це літо було спекотним, то краще приготуйтесь. Бо щонайменше місяць з температурою вище 40°C ще нас може очікувати у майбутньому.

Екологи б'ють на сполох через глобальне потепління

The Guardian на першій шпальті під заголовком "Найсуворіше попередження про серйозні неминучі й незворотні зміни нашого клімату" розповідає й про інші подробиці глобальних змін клімату. Зокрема, на квітучі сьогодні острови Тихого океану чекає засолення, циклони та нескінченні засухи. А деякі з них – взагалі зникнуть з мапи через те, що потепління сприяє підйому рівня світового океану.

Варто додати, що всі ці апокаліптичні прогнози можуть збутися буквально за якихось декілька десятків років. Якщо світові лідери не ухвалять важливі рішення на користь протидії потеплінню – така картина буде цілком реальною вже до 2100 року. А за найбільш якісними прогнозами вже через два десятиліття температура підвищиться на 3°C.

Через два десятиліття температура на планеті може підвищитися на 3°C.

Саме так авторитетне ЗМІ описує новий, шостий, звіт про глобальне потепління від Міжурядової групи експертів з питань змін клімату. Вони ж відомі як IPCC, група створена Всесвітньою метеорологічною організацією і Програмою ООН з довкілля у 1988 році зі штабом у Женеві. Їх головна мета – збирати та досліджувати усю відому науці інформацію про зміни клімату й глобальне потепління. Після чого вони роблять звіти для "панівної верхівки", щоб привернути їх увагу до важливості проблеми.

Тільки над останнім звітом, з 2015 по 2022 рік, працюють 234 вчених з 66 країн світу. А їх кропітка праця була створена на фундаменті більш ніж 14 000 наукових публікацій.

Гутерреш застеріг людство від використання викопного палива та вирубки лісів

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН попередив нас: "Цей звіт – червоне світло для всього людства! Тривожні дзвони вже оглушують, а докази є незаперечними: використання викопного палива та вирубка лісів душить нашу планету і ставить мільярди людей під безпосередній ризик".

IPCC презентували інтерактивний атлас для всіх охочих ознайомитися з екологічною ситуацією на планеті

Також разом зі звітом IPCC презентували абсолютно новий погляд на інформацію стосовно глобального потепління. Вони розробили й презентували у себе на сайті Інтерактивний атлас. Це неймовірно гнучкий й водночас простий інструмент, куди компактно зібрали всі знання людства щодо проблеми. Кожен охочий, навіть хто геть не розбирається в екології, може зайти й подивитись зміни клімату у своєму регіоні за різні проміжки часу або світові тенденції, крутячи віртуальну земну кулю.