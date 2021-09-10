У МОЗ пояснили, навіщо носити маски вакцинованим

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що навіть вакциновані громадяни повинні носити захисні маски, повідомляє Дзеркало тижня.

"Зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски навіть тим людям, які отримали повний курс щеплень" , - зазначив Ігор Кузін в ефірі програми "Право на владу".

Він додав, що вакцинація ефективно захищає від тяжкого перебігу хвороби або від ризику померти, але залишає за собою ризик інфікування.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін підтвердив, що в Міністерстві охорони здоров'я передбачені покарання за порушення карантинних обмежень та розповів про плани спільних рейдів з поліцією.