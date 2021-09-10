Блінкен підтвердив "регулярні контакти" США з талібами

Держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив, що американська сторона веде переговори з представниками "Талібану", зокрема щодо евакуації з Афганістану громадян США й інших країн, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Держдепу, поширеній у зв’язку з вильотом із Кабула евакуаційного чартерного рейсу.

"Наша команда в Досі (столиці Катару - ред.), а також спеціальний представник Залмай Халілзад останніми днями регулярно контактували з представниками талібів" , - повідомив Блінкен.

Він зауважив, що американська сторона й міжнародні партнери позитивно оцінили дії "Талібану", який посприяв тому, що цей евакуаційний рейс відбувся.

Держсекретар США також висловив вдячність регіональним партнерам, зокрема владі Катару, які також забезпечили цей політ. Водночас Блінкен зазначив, що в Афганістані ще залишилися громадяни США, й американський уряд готовий сприяти їх евакуації.