НБУ підвищив облікову ставку: як поведуть себе гривневі вклади

Вчора, 9 вересня, Нацбанк підвищив облікову ставку на 0,5%, до 8,5%. Сигнал для економіки зрозумілий - регулятор побоюється інфляційного тиску на тлі готовності Америки скорочувати стимулювання економіки, а також через побоювання подорожчання товарів на світовій арені, повідомляє UBR.

Як зауважив аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, такі запобіжні заходи НБУ проводив вже три рази протягом 2021 року. Разом з грудня ставка була підвищена з 6 до 8,5%. Інфляція в країні, при цьому, за 7 місяців цього року склала 6,5%, базова - 4,2%.

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Для банківського сектора в цілому сигнал негативний, враховуючи останній відтік грошових коштів. За липень номінальний портфель коштів фізосіб в банки скоротився майже на 7 млрд - до 693,5 млрд грн.

"Ми розуміємо, що підвищується ймовірність девальвації гривні і населення приймає рішення вилучати гроші з сектора в національній валюті. Це означає, що незважаючи на підвищення облікової ставки банки навряд чи значно збільшать цінові пропозиції по вкладах в гривні. Сектор в цілому не на підйомі", - зауважив Орищак.

Ризики девальвації зберігаються, незважаючи на рішення підвищити ставку з боку НБУ, значить населення не розглядатиме вклади з більш високим пріоритетом, ніж покупку іноземної валюти.

"Логіка така, що зазвичай в світі центральні банки підвищують облікову ставку, коли спостерігається економічний підйом країни, а в нашому випадку тригером для підвищення ставки є ризик інфляційного тиску", - додає аналітик ЦБТ.

Розрахунок НБУ на те, що споживання скоротиться через привабливість депозитних пропозицій і це стримає інфляцію експерт не підтримує, так як темпи зростання доходів населення не відповідають темпу зростання цін вже зараз.