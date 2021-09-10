Окуляри для комп'ютера: різновиди, кому вони потрібні, як правильно вибрати

Існує думка, що окуляри для комп'ютера потрібні тільки тим людям, які працюють в офісі або вдома, постійно взаємодіючи з монітором. Це правда, але лише частково. Далі детально о том, які бувають окуляри, як їх вибрати, в яких випадках без них можна обійтися, а в яких - ні, повідомляє УНИАН.

Чи потрібно носити окуляри для комп'ютера - кому вони необхідні

Лікарі-офтальмологи вважають, що такий девайс можна придбати, якщо ви:

безперервно працюєте за комп'ютером з текстами, таблицями, графіками або дрібними деталями;

проводьте за екраном монітора більше 4 годин на день;

дивіться фільми перед сном (акцент на фразі "перед сном");

виконуєте дії, перераховані вище, але з телефону.

Окуляри для комп'ютера не потрібні людям, які присвячують роботі за ноутбуком 2-3 години в день або менше. Без них також можуть обійтися і ті, хто користується комп'ютером ситуативно, періодично поглядаючи в монітор - наприклад, працівники складів, коли дані в системі потрібні тільки для оформлення накладної, а вся інша робота виконується без комп'ютерної техніки.

Люди, які працюють дизайнерами, окуляри для комп'ютера купити можуть, але їм не сподобається - кольори і відтінки спотворюються, що неприпустимо для такої діяльності.

Що таке окуляри для комп'ютера і в чому їх перевага

Будь-які окуляри, в тому числі і комп'ютерні, складаються з оправи і лінзи. Оправа може бути якою завгодно - на ваш смак, а ось особливості лінзи ділять окуляри на кілька категорій:

іміджеві - так звані "нулевки" , в яких лінза ніяким ефектом не володіє;

для зору - ті, що необхідні людям з порушеннями зору;

комп'ютерні - в яких лінза захищає око від синього спектру екрану.

Поява комп'ютерних окулярів ніколи б не відбулося, якби не два фактори:

Абсолютно всі джерела світла, в тому числі комп'ютери і смартфони, випромінюють світло синього спектра, а воно шкідливе для очей. Нюанс в тому, що синій колір близький до фіолетового - теж шкідливого. Але людина природним чином захиститися від нього не може, це не передбачено еволюцією, так як в природі синє або фіолетове світло не зустрічається. Все, що ми бачимо - це відбите світло. Єдина небезпека - сонце, тому і кажуть, що на сонце дивитися не можна.

Очі потребують зміни фокусування. Єдиний м'яз в тілі людини, який розслабляється, коли рухається - це очний. Працюючи за комп'ютером, ми постійно дивимося в одну і ту ж площину, практично не змінюючи напрямок погляду. Відповідно, м'язи очей знаходяться в напрузі і не розслабляються.

Як вибрати окуляри для комп'ютера - види аксесуарів

Всього існує два типи лінз і, відповідно, окулярів:

Blue Blocker - найбільш популярна модель, за назвою можна зрозуміти функціональність - лінза блокує синє світло екрану. Якийсь час тому такі окуляри випускали з жовтими лінзами, тому що ніяких інших не було. Колір обраний не просто так - жовтий відтінок вважається природним світлофільтром і відсікає синій.

Завдяки розвитку технологій зараз у продажу можна зустріти моделі з жовтими лінзами, але не колірними, а спектральними. Суть колірних полягає в тому, що сама лінза буде прозорою або з легким відтінком синього, а, надягаючи окуляри, ви побачите жовтий колір.

Принцип дії простий: чим більш насичене тонування - тим більший захист. Спектральні моделі діють інакше - вони практично не змінюють відтінок. Різницю помітить тільки дизайнер, якому важливо відрізняти 100 відтінків синього.

Врешті решт, окуляри типу Blue Blocker бувають двох видів:

ті, що відсікають весь синій спектр - вони дешевше і носити їх можна не більше 8 годин;

ті, що відсікають лише частину синього спектра - ціна їх вище, але таку модель можна носити постійно.

Розвантажувальні лінзи - необхідні, щоб уникнути напруги очей від фокусування на одній площині. Суть в тому, що в таких окулярах до лінзи внизу додають 0.5 діоптрії.