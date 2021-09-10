На базі ВПС США в Огайо сталася стрілянина

Вчора, 9 вересня, в США знову сталася надзвичайна подія, пов'язана із застосуванням вогнепальної зброї. Перестрілка спалахнула на військовій базі ВПС США, повідомляє Страна.UA.

Після початку стрілянини командування бази Військово-повітряних сил США Райт-Паттерсон (розташована в околицях міста Дейтон, штат Огайо - ред.) екстрено оголосило бойову тривогу. Доступ на територію бази, до льотних полів і казарм був повністю закритий. Всі будівлі були тимчасово переведені на автономний режим самозабезпечення життєдіяльності.

Про це заявили в пресслужбі 88-го авіакрила цієї бази.

"Близько 21:25 (4:25 за київським часом - ред.) екстрені служби відреагували на повідомлення про стріляв в зоні" А "Національного авіакосмічного розвідувального центру на базі Райт-Паттерсон. Служби безпеки перевіряють будівлю. База знаходиться в закритому режимі ", - заявили військові.

Тим часом до бази ВПС США оперативно підтяглися знімальні групи американських телеканалів, які видавали в ефір повідомлення про те, що на території бази по гучномовцю постійно повторюється одне і те саме повідомлення, що на території введений "закритий режим".