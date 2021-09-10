Квартири і будинки дорожчають: найвигідніші для вкладень регіони
Далеко не всі регіони України вигідні для вкладень в нерухомість. Первинний ринок житла інвестиційно привабливий тільки в восьми, а вторинний - в 14-ти обласних центрах, повідомляє UBR.
Такими результатами дослідження поділився інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон" Роман Шепетько.
Первинний ринок
У минулому році найбільш вигідними для вкладення коштів в первинний ринок житла були такі регіони:
- Вінницька область - тут, у порівнянні з 2019-м, ціни на "первинку" в доларовому еквіваленті зросли на 25,5%;
- Хмельницька - на 14,9%;
- Закарпатська - на 13,4%;
- Херсонська - на 12,9%;
- Донецька - на 12,6%;
- Волинська - на 12,6%;
- Черкаська - на 11%;
- Рівненська - на 10,8%;
- Миколаївська - на 10,5%.
Серед обласних центрів показники інвестиційної привабливості первинного ринку дещо різняться:
- у Вінниці зростання цін в доларовому еквіваленті на первинному ринку за підсумками 2020 року становить 26,6%;
- у Хмельницькому - 16,9%;
- Луцьку - 15,1%;
- Києві - 14,8%;
- Черкасах - 11,8%;
- Сумах - 11,8%;
- Рівне - 10,7%;
- Херсоні - 10,3%.
"Темпи зростання цін на первинному ринку житла в зазначених регіонах та обласних центрах перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій, таких як покупка облігацій внутрішньої держпозики, відсотки по банківських депозитах", - зазначив Шепетько.
Однак, додає він, зростання цін на "первинку" в Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) і Ужгороді (8,8%) дорівнювало прибутковості від альтернативних інвестицій: були нижче прибутковості ОВДП на первинному ринку номінованих у гривні (прибутковість 10,2%), але вище середніх процентних ставок банків за строковими депозитами для фізосіб, які становили 8,7%.
Темпи зростання цін на первинному ринку квартир в інших регіонах були нижче прибутковості вищевказаних альтернативних способів інвестування.
Вторинний ринок
На вторинному ринку житлової нерухомості, як свідчать результати дослідження, найбільш вигідними для вкладень областями України в 2020 році були:
- Хмельницька - зростання цін в доларовому еквіваленті на 18%;
- Чернігівська - 15 3%;
- Дніпропетровська - 14,7%;
- Рівненська - 14,2%;
- Київська - 13,4%;
- Полтавська - 13,3%;
- Волинська - 12,9%;
- Вінницька - 12,5%;
- Сумська - 12 2%;
- Закарпатська - 11,3%;
- Кіровоградська - 11,2%;
- Запорізька - 11,1%;
- Житомирська - 11%;
- Черкаська - 10,6%.
В облцентрах по даному показнику високі позиції в 2020 році займали:
- Хмельницький - вартість квартир на вторинному ринку виросла на 19%;
- Чернігів - на 16,2%;
- Суми - на 15,9%;
- Полтава - на 15,2%;
- Рівне - на 14,2%;
- Запоріжжя - на 13,4%;
- Краматорськ - на 13,1%;
- Луцьк - на 13,1%;
- Ужгород - на 13,1%;
- Житомир - на 12,9%;
- Черкаси - на 12,8%;
- Сєвєродонецьк, де на момент проведення дослідження розміщувалося керівництво Луганської області - на 12,5%;
- Дніпро - на 11,9%;
- Київ - на 11,2%;
- Вінниця - на 11,1%.
Темпи зростання нерухомості в вищевказаних регіонах перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій.
"Темпи зростання цін в 2020 році на вторинному ринку житлової нерухомості в доларах в Донецькій (9%) і Харківській (8,8%) областях, а також в Кропивницькому (10,2%) були на рівні прибутковості з альтернативними джерелами інвестицій", - розповів інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон".
Він також зазначив, що в інших регіонах і обласних центрах країни темпи зростання цін на "вторинці" були нижче прибутковості від ОВДП і відсотків по банківських депозитах.
Приватні будинки
У рейтингу інвестиційної привабливості в сегменті домоволодінь найбільш вигідними регіонами стали:
- Київська область - за підсумками 2020-го зростання цін в доларах на рівні 18,2%;
- Кіровоградська - зростання на 17,5%;
- Вінницька - на 14,2%;
- Миколаївська - на 13,9%;
- Дніпропетровська - на 10,7%;
- Житомирська - на 10,6%.
В даному сегменті житла високі позиції в минулому році зайняли такі облцентри:
- Суми - зростання вартості на 18,9%;
- Полтава - на 18,4%;
- Черкаси - на 17,7%;
- Луцьк - на 15,8%;
- Дніпро - на 15,1%;
- Київ - на 13,4%;
- Чернігів - на 12,4%;
- Житомир - на 11,7%;
- Харків - на 11,2%;
- Сєвєродонецьк - на 10,9%;
- Миколаїв - на 10,5%.
"Темпи зростання цін в 2020 році на домоволодіння в Харківській (9,9%) і Полтавській (9,6%) областях, а також в Хмельницькому (8,8%) і Кропивницькому (8,6%) дорівнювали прибутковості від альтернативних способів інвестування. В інших регіонах і облцентрах темпи зростання цін на домоволодіння були нижче прибутковість від ОВДП і банківських депозитів", - резюмував Роман Шепетько.