Квартири і будинки дорожчають: найвигідніші для вкладень регіони

Далеко не всі регіони України вигідні для вкладень в нерухомість. Первинний ринок житла інвестиційно привабливий тільки в восьми, а вторинний - в 14-ти обласних центрах, повідомляє UBR.

Такими результатами дослідження поділився інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон" Роман Шепетько.

Первинний ринок

У минулому році найбільш вигідними для вкладення коштів в первинний ринок житла були такі регіони:

Вінницька область - тут, у порівнянні з 2019-м, ціни на "первинку" в доларовому еквіваленті зросли на 25,5%;

Хмельницька - на 14,9%;

Закарпатська - на 13,4%;

Херсонська - на 12,9%;

Донецька - на 12,6%;

Волинська - на 12,6%;

Черкаська - на 11%;

Рівненська - на 10,8%;

Миколаївська - на 10,5%.

Серед обласних центрів показники інвестиційної привабливості первинного ринку дещо різняться:

у Вінниці зростання цін в доларовому еквіваленті на первинному ринку за підсумками 2020 року становить 26,6%;

у Хмельницькому - 16,9%;

Луцьку - 15,1%;

Києві - 14,8%;

Черкасах - 11,8%;

Сумах - 11,8%;

Рівне - 10,7%;

Херсоні - 10,3%.

"Темпи зростання цін на первинному ринку житла в зазначених регіонах та обласних центрах перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій, таких як покупка облігацій внутрішньої держпозики, відсотки по банківських депозитах", - зазначив Шепетько.

Однак, додає він, зростання цін на "первинку" в Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) і Ужгороді (8,8%) дорівнювало прибутковості від альтернативних інвестицій: були нижче прибутковості ОВДП на первинному ринку номінованих у гривні (прибутковість 10,2%), але вище середніх процентних ставок банків за строковими депозитами для фізосіб, які становили 8,7%.

Темпи зростання цін на первинному ринку квартир в інших регіонах були нижче прибутковості вищевказаних альтернативних способів інвестування.

Вторинний ринок

На вторинному ринку житлової нерухомості, як свідчать результати дослідження, найбільш вигідними для вкладень областями України в 2020 році були:

Хмельницька - зростання цін в доларовому еквіваленті на 18%;

Чернігівська - 15 3%;

Дніпропетровська - 14,7%;

Рівненська - 14,2%;

Київська - 13,4%;

Полтавська - 13,3%;

Волинська - 12,9%;

Вінницька - 12,5%;

Сумська - 12 2%;

Закарпатська - 11,3%;

Кіровоградська - 11,2%;

Запорізька - 11,1%;

Житомирська - 11%;

Черкаська - 10,6%.

В облцентрах по даному показнику високі позиції в 2020 році займали:

Хмельницький - вартість квартир на вторинному ринку виросла на 19%;

Чернігів - на 16,2%;

Суми - на 15,9%;

Полтава - на 15,2%;

Рівне - на 14,2%;

Запоріжжя - на 13,4%;

Краматорськ - на 13,1%;

Луцьк - на 13,1%;

Ужгород - на 13,1%;

Житомир - на 12,9%;

Черкаси - на 12,8%;

Сєвєродонецьк, де на момент проведення дослідження розміщувалося керівництво Луганської області - на 12,5%;

Дніпро - на 11,9%;

Київ - на 11,2%;

Вінниця - на 11,1%.

Темпи зростання нерухомості в вищевказаних регіонах перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій.

"Темпи зростання цін в 2020 році на вторинному ринку житлової нерухомості в доларах в Донецькій (9%) і Харківській (8,8%) областях, а також в Кропивницькому (10,2%) були на рівні прибутковості з альтернативними джерелами інвестицій", - розповів інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон".

Він також зазначив, що в інших регіонах і обласних центрах країни темпи зростання цін на "вторинці" були нижче прибутковості від ОВДП і відсотків по банківських депозитах.

Приватні будинки

У рейтингу інвестиційної привабливості в сегменті домоволодінь найбільш вигідними регіонами стали:

Київська область - за підсумками 2020-го зростання цін в доларах на рівні 18,2%;

Кіровоградська - зростання на 17,5%;

Вінницька - на 14,2%;

Миколаївська - на 13,9%;

Дніпропетровська - на 10,7%;

Житомирська - на 10,6%.

В даному сегменті житла високі позиції в минулому році зайняли такі облцентри:

Суми - зростання вартості на 18,9%;

Полтава - на 18,4%;

Черкаси - на 17,7%;

Луцьк - на 15,8%;

Дніпро - на 15,1%;

Київ - на 13,4%;

Чернігів - на 12,4%;

Житомир - на 11,7%;

Харків - на 11,2%;

Сєвєродонецьк - на 10,9%;

Миколаїв - на 10,5%.