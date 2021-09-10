Меган Фокс захопила мережу розкішним монохромним образом

У Нью-Йорку активно проходить Тиждень моди. Знаменитості з’їжджаються на покази колекцій та демонструють свої стильні образи. Напередодні акторка Меган Фокс відвідала шоу бренду Revolve у бездоганному монохромному аутфіті, повідомляє 24 Канал.

Популярна американська знаменитість любить дивувати своїх прихильників красивими нарядами. На фотозоні вона потрапила під приціл фотографів у кремово-жовтій сорочці та штанах, у яких виглядала просто неперевершено.

Для світського виходу Меган Фокс обрала білий топ, який довершила зверху подовженою кремовою сорочкою. Акторка підібрала до неї штани однакового відтінку на високій посадці.

Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму акторки
Фото з інстаграму акторки

Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму акторки
Фото з інстаграму акторки

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