Меган Фокс захопила мережу розкішним монохромним образом

У Нью-Йорку активно проходить Тиждень моди. Знаменитості з’їжджаються на покази колекцій та демонструють свої стильні образи. Напередодні акторка Меган Фокс відвідала шоу бренду Revolve у бездоганному монохромному аутфіті, повідомляє 24 Канал.

Популярна американська знаменитість любить дивувати своїх прихильників красивими нарядами. На фотозоні вона потрапила під приціл фотографів у кремово-жовтій сорочці та штанах, у яких виглядала просто неперевершено.

Для світського виходу Меган Фокс обрала білий топ, який довершила зверху подовженою кремовою сорочкою. Акторка підібрала до неї штани однакового відтінку на високій посадці.

Фото з інстаграму акторки