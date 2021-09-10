У Росії вводять електронні права в смартфоні

У Росії вводять електронне посвідчення водія у вигляді QR-коду, яке можна пред'являти інспекторам тамтешнього ГИБДД, повідомляє Autoconsulting.

Такий QR-код зберігається в мобільному додатку «Госуслугі.Авто», яке в майбутньому повинне позбавити від необхідності возити з собою фізичний поліс ОСАГО, діагностичну карту і навіть водійські права. Однак, поки QR-код ще не став повноцінною заміною паперових прав.

Водії в РФ можуть пред'являти QR-коди, але поки все ж зобов'язані брати з собою оригінали СТС згідно з пунктом 2.1.1 ПДР. Це пояснюється тим, що додаток працює в тестовому режимі, який триватиме до кінця 2021 року.

В майбутньому функціональність «Госуслугі.Авто» буде розширена за рахунок всіх сервісів, якими в щоденному режимі користуються водії транспортних засобів, проте яких саме поки не називається.

У питанні цифрових документів Україна пішла далеко вперед, адже функціонал "Дія" вже сьогодні дозволяє водіям України обходитися без паперових прав, техпаспорта на авто і страхових полісів ОСАГО.