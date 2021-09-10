Генсек ООН закликав до діалогу з талібами

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер закликав міжнародну спільноту продовжити діалог із талібами в Афганістані для уникнення економічного колапсу та мільйонів смертей у країні, повідомляє Укрінформ.

"Ми повинні підтримувати діалог з талібами, в якому ми прямо підтверджуємо наші принципи - діалог із почуттям солідарності з афганським народом. Наш обов'язок – проявити солідарність із людей, які сильно страждають, мільйони з яких ризикують померти від голоду" , - наголосив Гутерреш.

Глава ООН заявив, що наразі "немає жодних гарантій" щодо результату таких переговорів, але вести їх треба, щоб "не дати Афганістану стати центром тероризму і не допустити утиску прав жінок в цій країні".

Він не виключає, що можливо особисто відвідає Афганістан, якщо для цього будуть сприятливі умови.

Гутерреш додав, що ООН хотіла б бачити інклюзивний уряд у Кабулі, де буде представлено все афганське суспільство.

Він також закликав не допустити в Афганістані економічного колапсу, який може призвести до "страшних і масштабних наслідків в гуманітарній сфері".