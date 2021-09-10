Toyota розповіла про плани на найближчі роки: що обіцяють

Компанія збирається збільшити продажі гібридів і електромобілів і продовжити ресурс батарей до 30 років, повідомляє Автоцентр.

Тойота все ще з обережністю ставиться до галасу, пов'язаної з електромобілями, і не поспішає відмовлятися від своєї думки. Як і раніше, компанія робить ставку на гібриди і не заперечує, що в найближчі десять років саме вони будуть візитною карткою виробника. До 2050 року Toyota хоче стати вуглець-нейтральною, а значить відмовитися від ДВС їй все одно доведеться.

Трохи раніше стало відомо, що в плани марки входить інвестування 14 млрд доларів в розробку нових батарей. Ними планують комплектувати гібриди і електромобілі. Зараз перед Toyota варто трохи інша задача - продати близько 8 мільйонів електрифікованих транспортних засобів. У це поняття входять гібриди і електромобілі, в тому числі що працюють на водні. При цьому 2 мільйони з них - це електромобілі. Плани марки досить приземлені і легко реалізовані, особливо на тлі планів General Motors і Volkswagen.

Говорячи про новий вид батарей, Toyota робить ставку на безпеку, надійність і ресурс. Зараз виробник приділяє чимало уваги розробці блоків з твердим електролітом і проводить їх випробування. Результат поки не можна назвати задовільним, оскільки ресурс батарей малий, а вартість велика. Однак Тойота розраховує з часом вирішити цю проблему. І обіцяє, що перші твердотільні батареї з'являться на серійних моделях марки після 2025 року. Завдяки використанню твердотільного електроліту можна буде міняти не тільки ємність, а й потужність батареї, а також зробити час зарядки мінімальним.

Що стосується гібридів, Toyota не поспішає відмовлятися від нікель-метал-гідридних акумуляторів, які інші виробники вже давно не використовують. Японська марка вважає, що вони прості і досить надійні.