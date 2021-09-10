Wizz Air запускає рейси за новим напрямком з Києва

Лоукостер Wizz Air відкрив продаж авіаквитків на рейси з Києва в друге за величиною місто Угорщини Дебрецен, повідомляє Avianews.

Із системи бронювання авіаперевізника слід, що польоти будуть виконуватися з 15 грудня два рази на тиждень по середах і неділях.

Вильоти в грудні можна забронювати за ціною від 1300 грн в одну сторону. Квитки в січні продаються від 650 грн в один бік, проте така ціна доступна тільки на один рейс. При цьому мінімальна ціна на всі вильоти в лютому становить 490 грн.

Найдешевші квитки включають тільки невелику ручну поклажу. Її габарити не повинні перевищувати 40х30х20 см, а вага 10 кг.

Дешеві авіаквитки Київ-Дебрецен на рейси Wizz Air

Розклад рейсів Wizz Air Дебрецен-Київ-Дебрецен:

Дебрецен 14:20 → Київ 16:45 середа, неділя

Київ 17:30 → Дебрецен 18:00, середа, неділя

Wizz Air літатиме з Дебрецена до Києва в аеропорт «Київ» (Жуляни). Це другий маршрут угорського лоукостера з Угорщини в столицю України.

Кілька років авіакомпанія літала з Будапешта до Києва. Через пандемії COVID-19 Wizz Air призупинив роботу цього маршруту. Відновити польоти авіакомпанія планує 13 вересня.