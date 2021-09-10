В Україні мають намір запровадити інститут екологічних шерифів – Абрамовський

В Україні мають намір створити інститут екологічних шерифів в громадах, повідомляє Слово і діло.

Про це розповів міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Але, за словами чиновника, сама ідея створення такого інституту є досить сирою і вимагає обговорення з органами місцевої влади.

"Ідея полягає в тому, щоб на певну кількість населення була людина, якій довіряють, яка матиме відповідні знання, можливо, екоосвіту (наприклад, пройти курсу екологічного аудиту).

Шерифи на своєму прикладі та за рахунок авторитету довіри могли б формувати еко-звички і карати за порушення (виписувати протоколи). Але заходи впливу вже буде формувати державна екологічна інспекція в області" , - розповів він.

Міністр захисту навколишнього середовища припустив, що драфт такого законопроекту можна буде розробити за два місяці.