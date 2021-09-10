Київ – у п'ятірці міст із найбруднішим повітрям

В українській столиці сьогодні, 10 вересня, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі, повідомляє Укрінформ.

Про це свідчать дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Зазначається, що за станом на 09:50 індекс Києва становить 137 при нормі у 50. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

За такого рівня атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та вмикати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.