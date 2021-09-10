США збільшать оборонну допомогу Україні

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом відбулась 1 вересня. Для України цей візит завершився підписанням низки документів, зокрема Рамкової угоди зі стратегічних основ оборонного партнерства.

Про це розповіла посол України в США Оксана Макарова в інтерв'ю﻿.

"Ми на п'ять років визначили принципи, на яких базується наша співпраця у сфері оборони. Вона фіксує чітке підтвердження підтримки США у розбудові нашої військової оборонної спроможності. Підтвердження всіх спільних пріоритетів, які в нас є — боротьба за демократичні цінності, наші євроатлантичні прагнення" , - розповіла Макарова.

Вона зазначила, що Україна та США однаково дивляться на питання, які стосуються безпеки України і регіону.

"Друге — США підтвердили, що вони будуть активно нам допомагати протистояти російській агресії. Вони нам активно допомагають від самого початку агресії, але новий етап співпраці говорить, що вона буде розширюватись" , - поділилась посол.

Також Макарова розповіла про співробітництво країн у Чорноморському регіоні.