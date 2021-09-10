Зеленський оголосив Україну "діджитал-столицею" Європи

Україна є діджитал-столицею Європи — вона найпотужніша в цьому питанні, повідомляє Деловая столица.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час міжнародної конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Я недавно був в Кремнієвій долині. Там просто купа наших фахівців. В Україні зараз десь близько 42 тисяч IT-шників. Ми найпотужніші в Європі з цього приводу. Ми реально — діджитал-столиця Європи. А там, де цифра — там немає корупції" , — сказав Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором американської корпорації Apple Inc Тімом Куком, під час якої заявив, що Україна є світовим IT-хабом.