Apple винайшла гнучкий акумулятор

Apple запатентувала згинати батарею для своїх девайсів, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання Appleinsider.

Новий винахід американської компанії помітили на сайті Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO). Воно отримало назву «гнучка конфігурація акумуляторів» і призначене для використання в споживчій техніці. Запропонований інженерами Apple акумулятор складається з двох секцій, з'єднаних між собою рухомим шарніром. Таким чином, батарея може розміщуватися в корпусі мають дві половини пристроїв. Наприклад, в складному смартфоні або ноутбуці.

Завдяки раціональному використанню простору можна збільшити автономність пристрою не вдаючись до збільшення габаритів акумулятора. За словами журналістів, Apple раніше патентувала елементи живлення для складних пристроїв, проте вони являли собою дві незалежні половини, з'єднані між собою. Актуальна батарея сама може згинатися і приймати необхідну форму.

"З огляду на, наскільки компактними повинні бути батареї, будь-яке збільшення без вартості інших компонентів є перевагою", - зазначили автори .

Патент може натякати на те, що Apple цікавиться розробкою першого складного iPhone.

У серпні журналіст Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявив, що Apple може представити складаний смартфон протягом найближчих двох-трьох років. При цьому велика ймовірність, що до моменту випуску нового девайса від американської компанії даний сегмент ринку буде перенасичений.