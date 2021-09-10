У мене немає часу думати про Путіна, хай не ображається - Зеленський

Україна, на відміну від Росії, зацікавлена у припиненні військового конфлікту на Донбасі та деокупації частини території. Для розвʼязання цих проблем необхідні предметні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Деловая столица.

Про це під час участі у дискусії YES Brainstorming заявив президент України Володимир Зеленський.

"У мене немає часу думати про Путіна. Хай не ображаються він і його країна" , — сказав Зеленський, відповідаючи на питання модератора зустрічі про те, чи змінив він своє ставлення до господаря Кремля.

Зеленський зазначив, що його більше цікавить те, чи "можемо ми предметно зустрітись, не декларативно, як він (Путін, — прим. ред.) це робить з деякими державами, а зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в нормандському форматі".

"Тоді все ж таки були результати. Принаймні, ми повернули наших людей. Мені здається, що це важливий результат. Ми говорили про розмінування, про відкриття КПВВ, але не все рухається так швидко, як хотілося б. І я бачу, що Росія не хоче, вони не бачать у цьому сенсу. І це вже моє внутрішнє питання, що я можу зробити, як я можу їх змусити мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни" , — сказав президент.

Він переконаний, що "просто фразами, залякуванням, погрозами, криками ми нічого не досягнемо".