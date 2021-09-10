Без України Євросоюз буде слабшати – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України НАТО буде втрачати, а Євросоюз – потроху слабшати, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це президент заявив в ході YES Brainstorming.

За словами глави держави, Україна готова до вступу в НАТО.

"Ми цього не просимо. Ми говоримо про те, що нам здається, що ми потрібні НАТО, нам здається, що без України міцного Європейського Союзу не буде. Я говорю про це відкрито і президенту США. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, я вважаю, що без України Європейський Союз буде потроху слабшати" , - підкреслив Зеленський.