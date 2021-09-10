Виробники продуктів харчування суттєво підняли ціни

Оптові ціни виробників промислової продукції в серпні 2021 року в порівнянні з серпнем минулого року зросли на 46,5%. Ціни в межах України зросли на 42,0%, за межі України - на 62,5%, повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики (Держстат), у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 26,6%, у тому числі в межах України - на 18,6%, за межі України - на 53,0%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 73,9%, у тому числі всередині України-на 82,5%.

Нагадаємо, в серпні 2021 року в серпні 2021 року світові ціни на продукти харчування відновилися після зниження протягом двох місяців поспіль. Індекс цін на продовольство у серпні склав 127,4 пункту, що на 3,1% вище, ніж у липні, і на 32,9% в порівнянні з тим же місяцем 2020 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на продукти у серпні 2021 року порівняно з серпнем минулого року зросли 12,2%. Це вище загальної інфляції, яка становила 10,2%.

Автор: Олександр Білоус