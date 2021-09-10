МОЗ готує зміни в роботі шкіл - Шкарлет

У Міністерстві освіти працюють з Міністерством охорони здоров'я над тим, щоб школи працювали в очному форматі. Закривати їх поки не будуть, але вчителі повинні отримати хоча б один укол вакцини, повідомляє Вести.

Про це заявив глава Міносвіти Сергій Шкарлет.

"Школи будуть працювати в залежності від забарвлення (епідемічних зон - ред.). Зараз працюємо над тим, щоб навіть в жовтого і оранжевого зоні школи могли працювати при наявності у педколективу хоча б однієї вакцини" , - зазначив міністр.

Зміни в роботі навчальних закладів будуть, але поки вони не допрацьовані, говорити про них зарано, вважає Шкарлет. Проєкт змін мають розглянути вже наступного тижня.