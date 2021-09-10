СБУ заблокувала канал нелегального переправлення іноземців у ЄС

Контррозвідники СБУ спільно з працівниками ДМС України на Львівщині виявили і затримали 24-х громадян Бразилії, які незаконно перебувають на території України та мали намір потрапити до країн ЄС.

Про це повідомила СБУ﻿.

Встановлено, що до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець - колишній працівник органів внутрішніх справ. Іноземців він розміщував у власному готелі під легендою «футбольних вболівальників з Бразилії».

Наразі здійснюється перевірка затриманих нелегалів на можливу причетність до скоєння злочинів на території України та за кордоном, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, які причетні до організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, зазначила СБУ.

фото СБУ

Відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб.