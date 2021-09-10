Зеленський чекає людей, які готові працювати на державу за 30 тис. грн

Зеленський чекає людей, які готові працювати на державу за 30 тис. грн

Президент Володимир Зеленський заявив, що працювати на державу складно, невигідно і дешево, тому він чекає на молодих і амбітних людей, які готові працювати на країну за 30 тисяч гривень на місяць, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський сказав на форумі YES Brainstorming 10 вересня у Києві

До президента звернувся відвідувач форуму Артем Шаіпов, який розповів, що 2 роки тому очолював Асоціацію українців-випускників провідних університетів світу, і коли Зеленського обрали президентом, то ця організація надіслала йому листа з пропозицією співпрацювати, але відповіді, попри публічні заяви глави держави про кадровий голод, не отримала.

Він розповів, що Асоціація об’єднує близько 3 тисяч людей, які навчались за кордоном у кращих університетах і хочуть працювати на українську державу і допомагати президенту.

"Я не просто за, щоб такі люди працювали. Я вам чесно скажу, я хотів би, щоб замість нас працювали такі люди. Тому що ми всі напрацювались, якщо чесно.
Я хочу поставити нормальне питання. Працювати на державу – у моєму розумінні, без гучних слів – складно і дешево. Невигідно. Просто невигідно. Вся репутація, що була у вас до цього, вона змінюється, на жаль. І за все це ти отримуєш – колись ти отримаєш! – в історії скажуть: "Все ж таки, напевне, не брехав, нормальна людина". Це максимум. Ось виклик.

Чи готові ви і такі люди, як ви, просто заради того, що хочеться змінити щось, працювати на державу Україна на високій посаді за 30 тисяч гривень?" - сказав Зеленський.

На це Шаіпов відповів, що готовий, якщо буде знати, що те, що він робить, приносить користь країні і народу.

Зеленський на це сказав, що бере хлопця на роботу.

Журналіст, який вів розмову з президентом, пожартував, чи можна вважати, що вже просто на форумі формують новий уряд.

Зеленський додав, що Шаіпов може звернутися до голови його Офісу Андрія Єрмака і прийти з іншими молодими людьми, які готові працювати на країну, на Банкову для предметної розмови.

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