Уряд попросить Раду виділити додаткові кошти на субсидії

Уряд проситиме Верховну Раду виділити додатково 12 млрд грн на виплату субсидій на житлово-комунальні послуги, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У бюджеті було заплановано 36 млрд грн. На сьогодні більш як 35,2 млрд грн використано на виплату субсидій. До кінця року за розрахунками Міністерства соціальної політики буде необхідно ще майже 12 млрд грн. Ми, як і домовлялися, звертатимемося до народних депутатів і проситимемо підтримати зміни до бюджету", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що проект змін буде подано до Ради наступного тижня.

За словами Шмигаля, наразі коштів вистачає, щоб виплатити суми субсидій до початку опалювального сезону.