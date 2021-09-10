У Києві почали проводити рейди по контролю маскового режиму

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко каже, що в Києві вже проводять показові рейди для контролю маскового режиму, повідомляє Громадське радіо.

«На комісії з надзвичайних ситуацій регіонального рівня ми приймали рішення аби посилити саме інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм, які зараз діють, аби люди могли уберегти себе, а ті, хто порушують правила, щоб несли відповідальність. Такі рейди (щодо дотримання маскового режиму - ред.) вже проводяться» , – каже Старостенко.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що українські правоохоронні органи проводитимуть показові рейди для контролю маскового режиму. Зокрема, на об’єктах критичної інфраструктури.