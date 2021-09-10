Зеленський про другий термін: Я краще виконаю обіцянки та відпочину
Глава держави Володимир Зеленський каже, що волів би встигнути виконати всі свої обіцянки в один президентський термін, повідомляє Украинская правда.
На полях форуму YES Brainstorming 10 вересня у Києві журналіст поцікавився у чинного президента, чи планує він йти на другий термін, адже рейтинги показують його відрив від інших претендентів на цю посаду, чи все ж виконає свою передвиборчу обіцянку – вкластися в одну каденцію.
Пряма мова діалогу:
- Я вас запитую про другий термін.
- Це вирішує народ України.
- Але ви балотуєтеся?
- Я нікуди не балотуюсь я краще виконаю все, що я обіцяв у свій один термін і поїду відпочивати.