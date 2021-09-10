Зеленський не шкодує, що змінив акторство на президентство
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що не шкодує, змінивши акторську діяльність на президентство, повідомляє Укрiнформ.
Про це він заявив на форумі YES Brainstorming.
“Чесно, я не жалію. Не жалію, тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю: навіщо? Навіщо все це, якщо ти в принципі іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття деякої реальності, і для цього ти повинен виходити на вулицю й спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі. Але все ж таки, пам’ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов і найголовніше, люди повірили, значить, не можна по-іншому.
Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони тебе поважали не зараз, коли ти президент, а найголовніше, після. Тому що президентами, кажуть так, залишаються, і хочеться все ж таки залишитися президентом, щоб говорили: ми вас поважаємо, не все було ідеально, але все-таки, все було непогано. От хоча б так ось. Якось так хочеться закінчити. Ну й до речі, про рейтинги: подивіться, вони зросли”, - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання модератора, чи бувають у глави держави думки про те, що краще б він продовжував грати роль президента, як раніше, а не бути справжнім президентом.
Також Зеленський уточнив, що
“став відомим до того, як грав Президента”.
“Тому що, якби я був невідомий, ніхто б не дивився, як я грав президента. Це дуже важливий момент”, - сказав глава держави.