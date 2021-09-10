Україна стала активним і прагматичним гравцем у світі - Кулеба
Україна стала активним гравцем на світовій арені, який прагматично просуває свої інтереси, залишається відданим європейській та євроатлантичній інтеграції, готовим до глобальної співпраці та зміцнення відносин зі стратегічними партнерами, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Кримська платформа" і візит глави Української держави до США - це два сигнали президента світу, що Україна знову в грі. Ми не прохачі, не жертви, не бідні родичі. Україна - не жертва, Україна - це рятувальник", - сказав Кулеба в п'ятницю, 10 вересня, у своєму виступі у Верховній Раді України.
Дипломат зазначив, що смілива зовнішня політика президента Володимира Зеленського вирішує дуже прагматичні завдання, безпосередньо пов'язані з життєвими інтересами нашої держави: підсилює національну безпеку, захищеність кожного українця, залучає нові інвестиції, розширює економічну співпрацю з перспективними гравцями, щоб підняти рівень життя і матеріальний добробут людей, підвищити конкурентоспроможність української економіки.
Дмитро Кулеба нагадав, що Україна створює нові альянси й активно формує нову архітектуру глобальної та регіональної безпеки. Він виділив такі нові формати, як "Кримська платформа", Люблінський трикутник із Польщею та Литвою, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, Квадригу з Туреччиною.
"Україна формує пояс свободи, процвітання і безпеки навколо своїх кордонів", - заявив глава МЗС України.
Він також нагадав про ухвалення Стратегії зовнішньої політики.
"Це не просто задекларовані на папері гасла, а чіткий, точний, вивірений і систематизований стратегічний документ високого рівня з питань зовнішньої політики. Він допомагає державі набагато ефективніше рухатися вперед і досягати своїх цілей", - наголосив Кулеба.
"Справжня суб'єктність держави полягає не тільки в тому, щоб її позицію почули на міжнародній арені. Справжня суб'єктність у тому, що зовнішня політика створює для України нові можливості. Можливості не для політиків. Можливості для українців - відчувати себе в безпеці, пишатися своєю країною, розвивати бізнес, розкривати економічний і культурний потенціал", - додав дипломат.