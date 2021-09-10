Ніколь Кідман знялася в першій рекламній кампанії кінотеатрів

Зірка стала першою з артистів, що знялися в рекламі для кінотеатрів. Компанія заінтригувала новими роликами з провідними акторами світу, повідомляє Корреспондент.

Голлівудська знаменитість Ніколь Кідман знялася в першій рекламі мережі американських кінотеатрів AMC Theatres. Ролик з'явився на YouTube-каналі AMC Theatres.

Компанія є найбільшою у світі мережею кінотеатрів. Вона вирішила популяризувати свою діяльність за участю провідних акторів.

За інформацією Daily Mail, вартість цього рекламного кампейна склала 25 мільйонів доларів. Його представлять відразу в дев'яти країнах світу.

Актриса Ніколь Кідман на кадрах постала в смугастому блискучому комбінезоні. Вона на високих підборах прогулялася по кінозалах одного з нових кінотеатрів мережі AMC, розташованого в Портер-Ранч, Каліфорнія.