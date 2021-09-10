Акції Газпрому злетіли до рекорду за 13 років

Вартість акцій російського "Газпрому" виросла до максимуму з 2008 року – 328,5 руб. (120,68 грн) за штуку. Це сталося на тлі заяви газового гіганта про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Обозреватель.

Попередній максимум акції "Газпрому" демонстрували в липні 2008 року, свідчать дані Московської біржі. 10 вересня 2021 року вперше з того часу вартість однієї акції компанії перевищила психологічну позначку в 300 рублів.

Як змінювалася ціна акцій "Газпрому" за останні роки. Джерело: Московська біржа

Вартість акцій "Газпрому" росте з серпня – з тих пір, як зазвучали впевнені заяви про те, що будівництво "Північного потоку-2" не можна зупинити. На вартість компанії вплинув і газовий шантаж ЄС, який призвів до рекордного зростання цін на газ в Європі.

За розрахунками аналітиків Finanz, з початку 2021 року "Газпром" подорожчав практично вдвічі. Йдеться про ринкову капіталізацію компанії, яка виросла на 3,5 млрд руб. (1,28 млрд грн) – до 7,2 млрд руб. (2,65 млрд грн).

Газовий шантаж

Через те, що "Газпром" в черговий раз відмовився наростити поставки газу в Європу, біржова вартість газу в ЄС вперше перевищила 700 дол. за тисячу кубометрів газу. Про це свідчить індекс TTF на біржі ICE Futures.

Європа гостро потребує газу ще з закінчення попереднього опалювального сезону. Зараз йде активне закачування блакитного палива в сховища, формуються запаси на зиму. Але газу не вистачає – заповненість європейських ПСГ залишається на історичному мінімумі.

Дефіциту газу вдалося б уникнути, якби "Газпром" забронював додаткові потужності української газотранспортної системи для транзиту, вважають в " Оператора ГТС України ". Однак російська компанія цього не робить. І більш того – скорочує поставки по газопроводу "Ямал – Європа".

Таким чином Росія намагається "вибити" для себе вигідніші умови сертифікації "Північного потоку-2". РФ розраховувала, що займатися поставками газу по "Північному потоку-2" зможе сам "Газпром", який і володіє газопроводом.

Але це проти європейських правил. Європейський суд вже постановив, що не зробить виключення для "Північного потоку-2", а тому власник "труби", транспортувальник і виробник газу повинні бути різними компаніями. Оператор газопроводу Nord Stream 2 ще роздумує, чи подавати апеляцію на це рішення.