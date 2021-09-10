Арахамія звинуватив Авакова в фабрикації справ проти "слуг народу"

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова в фабрикації кримінальних справ проти його однопартійців, яких затримували поліцейські, а також у дуже пильній увазі особисто до нього з боку поліції.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу на телеканалі "Україна 24".

"Дивіться, коли є депутат від влади і є колишній міністр МВС, який хотів, щоб не голосували за його зняття, то за один тиждень цілих чотири "слуги народу" чомусь наркоманами стали за кермом" , - обурився Арахамія.

На запитання ведучої, чи має він на увазі Арсена Авакова, Арахамія відповів:

"Я не знаю. Просто дивний збіг вийшов, що за один тиждень всі стали наркоманами різко. Я особисто їжджу за кермом, мене за цей тиждень зупиняли 16 разів. Після цього жодного разу".