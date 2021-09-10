Стратегічні підприємства мають залишатися в Україні – Зеленський

Україна вітає іноземний бізнес та інвестиції, але стратегічні підприємства мають залишатися під контролем держави, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я знаю, що китайський бізнес заходить в Україну, я хотів би, щоб будь-який бізнес заходив більше в Україну, більше інвестував, це правда. Що стосується стратегічних підприємств України, які були за останні десять років, якщо деякі з них з точки зору акцій були передані деяким китайським партнерам, то ми зупинили це рішенням Ради національної безпеки і оборони. Тобто стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою. Це що стосується підприємства "Мотор-Січ" тощо. У нас є такі випадки" , - сказав Зеленський на YES Brainstorming 2021.

Водночас президент зазначив, що з Китаєм в України найбільший товарообіг і зауважив, що хотів би, щоб товарообіг між Україною та Китаєм був іще більший.

"Я хотів би, щоб український бізнес більше експортував до Китаю, тому що це великий ринок. Чому ні?" – зазначив Зеленський.