Брюс Вілліс зіграє головну роль у новому бойовику “Коригувальні заходи”

Роки йдуть, а Брюс Вілліс продовжує зніматися в бойовиках. Актор приєднався до касту фільму «Коригувальні заходи», в якому він виконає головну роль, повідомляє TRserial.

Над сценарієм і режисурою попрацює Шон Патрік О’рейллі («Говард і Замерзле Королівство»), для якого це буде повнометражний ігровий дебют в якості постановника. За словами О’рейллі, це дійсно проект його мрії.

Випуском займеться стрімінговий сервіс Tubi.