Брюс Вілліс зіграє головну роль у новому бойовику “Коригувальні заходи”
Роки йдуть, а Брюс Вілліс продовжує зніматися в бойовиках. Актор приєднався до касту фільму «Коригувальні заходи», в якому він виконає головну роль, повідомляє TRserial.
Над сценарієм і режисурою попрацює Шон Патрік О’рейллі («Говард і Замерзле Королівство»), для якого це буде повнометражний ігровий дебют в якості постановника. За словами О’рейллі, це дійсно проект його мрії.
Випуском займеться стрімінговий сервіс Tubi.
“Крихкий тюремний світ занурюється в хаос з появою розплати, кровожерного лінчевателя з поганими намірами на адресу всієї спільноти, і Дієго Діаса, засудженого за сфабрикованою справою водія. У міру того як напруженість між ув’язненими і персоналом посилюється, анархія охоплює в’язницю, і все перевертається з ніг на голову. “Коригувальні заходи” — це історія подорожі обивателя в темряву, оскільки дії, які охоронці і персонал змушені робити у в’язниці, поступово роблять їх не краще, ніж ув’язнені чоловіки і жінки”, – йдеться в синопсисі стрічки.