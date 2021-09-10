Монатік випустив нову пісню та кліп у тривимірній анімації

Український мультиартист Монатік потішив новою музичною новинкою під назвою "С.О.В.А". Разом з цим з'явився і кліп, виконаний у тривимірній комп'ютерній анімації. Для цього було використано більше тисячі кадрів, повідомляє 24 Канал.

Прем'єра кліпу відбулась 9 вересня і з моменту публікації його переглянули понад 300 тисяч разів.

У своєму кліпі Монатік використав відсилання до його творчості за допомогою віртуального освітлення та анімації. Режисером анімації став 2D і 3D-ілюстратор ELLS WAKE, який працював над кліпом на карантині. Щодо ідеї пісні, то вона її основі лежить внутрішня сила людини, яка навчилася бути сильнішою за емоції розчарування в людях.