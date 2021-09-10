Ляшко просить Кабмін скликати позачергове засідання через карантин

Міністерство охорони здоров'я буде просити Кабінет міністрів зібратися на позачергове засідання для розгляду питання про внесення змін до адаптивного карантину. Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Вести.

Ляшко заявив, що МОЗ відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції для внесення змін в адаптивний карантин.

"Як тільки буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликали позачерговий Кабмін, де буде розглянуто питання внесення змін до постанови про адаптивне карантин", - сказав він.

Міністр підкреслив, що постанова набуде чинності, через сім днів після схвалення Кабміном.