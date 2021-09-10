Шмигаль заступився за Тарана на фоні чуток про відставку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав міністра оборони Андрія Тарана професіоналом, який знаходиться на своєму місці, повідомляє Лівий берег.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

"Стосовно пана міністра оборони. Він на своєму місці, абсолютно професійна людина, яка користується повагою армії і пройшла відповідний шлях до цієї позиції" , - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 22 серпня президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті міністрів. Кого саме буде звільнено чи призначено, він не розповів.

Після цього декілька джерел у "Слузі народу" та з керівництва опозиційної фракції розказали, що в Кабміні плануються "точкові" ротації. Пізніше це офіційно підтвердив лідер фракції Давид Арахамія, за словами якого у відставку можуть піти три-чотири міністри.

Їх імена офіційно не називаються, але ходять розмови про те, що "на вихід" готують трьох - міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра та міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.