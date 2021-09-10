Наступник Volkswagen Passat вперше з'явився на дорозі

Електрична новинка отримає запас ходу до 700 км і дебютує в 2023 році, повідомляє Автоцентр.

Volkswagen вперше відправив на дорожні випробування довгоочікуваного наступника Passat. Автомобіль, оснащений електричною силовою установкою, в абсолютно новому кузові попався на фото, завдяки яким у нас з'явилася можливість розглянути його зовнішність.

Електричний седан Фольксваген Пассат (до речі, поки невідомо, як буде називатися автомобіль) стане серійним продовженням концепту ID Space Vizzion. Модель під робочою назвою Volkswagen Aero B, по всій видимості, майже готова до виробництва.

Німецький виробник замаскував прийдешню новинку під VW Passat, тим самим намагаючись ввести в оману шпигунів. Однак йому це не вдалося, і електроседан був викритий. Судячи по знімках, модель отримає досить довгий м'язистий капот, короткі передній і задній звіси, незграбні світлодіодні фари і бампер з великим повітрозабірником. Дверні ручки врівень з кузовом, а мінімальна кількість виштамповок робить силует чистим.

Як і інші представники сімейства ID, новий електричний седан буде побудований на модульній платформі MEB. Імовірно, за своїми габаритами його можна порівняти з паливним VW Passat. Про силовій установці інформації немає. Інсайдери стверджують, що новий Aero B буде пропонуватися з одним і двома моторами, як хетчбек ID.3 і кросовер ID.4. Запас ходу обіцяно до 700 км. Офіційно новинку представлять в 2023 році.