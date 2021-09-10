У вересні в Україні відбудуться масштабні військові навчання

З 22 до 30 вересня 2021 року на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів, відбудуться стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021". Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2021" - навчання оборонного характеру, спрямовані на захист України, підвищення її оборонного потенціалу та сумісності зі збройними силами держав-партнерів" , - сказав Залужний під час брифінгу у п'ятницю, 10 вересня.

Зазначається, що під час підготовки були враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років, Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил.

У Генштабі наголошують, що під час розробки навчань був використаний один із можливих варіантів розвитку військово-політичної обстановки навколо України.