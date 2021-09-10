В ОП відреагували на добудову "Північного потоку-2"

Україна продовжить боротися проти "Північного потоку-2" попри завершення його будівництва. Про це заявив у п'ятницю, 10 вересня, прес-секретар президента Сергій Никифоров, повідомляє Кореспондент.

"Президент завжди підкреслював, що Україна буде боротися з цим політичним проектом Росії до його завершення, після того, як це станеться, і навіть після початку поставок газу" , - сказав він.

За даними ЗМІ, Газпром має намір почати поставки газу по трубопроводу з 1 жовтня.