Зустріч Зеленського і Путіна буде складною - Кучма

Можлива майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним буде складною. Так вважає другий президент України, ексглава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У житті все можливо. Головне - є бажання нашого президента... Будемо чекати сигналу з того боку. Але ця зустріч дуже с кладна з усіх точок зору. Мені так здається, я можу помилятися, - розмова буде на різних мовах", - сказав Кучма в інтерв'ю журналістам, даному в межах форуму YES Brainstorming.

За його словами, поки неясно, чи готовий Путін йти на зустріч в тих проблемах, які зараз існують в українсько-російських відносинах і здійснювати "конкретні кроки".

Кучма додав, що великим питанням є те, чи варто "просто їхати в нікуди й приїхати ні з чим".